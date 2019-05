Gravam momento impactante em que homem salva vida de bebê que caía de edifício

Quando estacionou seu carro em frente um edifício em Yining, na China, Tonik Turghanbek jamais pensou precisaria agir rápido e logo se tornaria um herói nacional.

De acordo com o Publimetro Chile, enquanto estava estacionado, o jovem de 28 anos viu algo cair do alto de um prédio e não pensou duas vezes em descer do carro para ver melhor. Assim o que constatou caía, ele levantou os braços para tentar agarrar a criança e amortecer a queda.

Em entrevista, Turghanbek comentou que no momento em que viu o bebê de dois anos, ele já estava caindo do prédio, por isso “não pensou em nada” e simplesmente tentou agarrá-lo.

“Não sei quanto tempo passou depois disso, pois eu desmaiei. Quando acordei, a polícia e o resgate estavam todos comigo”, lembrou.

Os jornais locais divulgaram que a criança que caiu do quinto andar saiu ilesa, enquanto o jovem teve lesões na pele, cabeça e braços. Confira o momento capturado por uma câmera de segurança: