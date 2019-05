Artistas ilustram 12 pontos turísticos de Vitória em cartões-postais

Os cartões-postais já estiveram entre os principais escolhas por quem queria compartilhar suas experiências de viagens. Em clima de nostalgia, o coletivo Urban Sketchers Vitória transformou a capital capixaba em souvenir, retratados em 12 postais de pontos turísticos feitos à mão.

Os postais foram uma ideia do arquiteto e professor universitário Tarcísio Bahia, que uma vez por mês desenhava vários lugares de Vitória junto aos outros membros do grupo. “Por já desenharmos esses pontos, pensei em como poderíamos fazer para compartilhar isso com as pessoas, daí surgiu o nosso estojinho, com 12 postais dentro”, conta Tarcísio Bahia.













O objetivo do coletivo é dar mais uma opção de lembrança do turismo capixaba. “Nossos postais têm um viés mais carinhoso e trazem experiências e lembranças diferentes, sem exigir um meio eletrônico”.

Os pontos turísticos escolhidos pelos desenhistas foram: Museu Solar Monjardim, Parque Botânico da Vale, Curva da Jurema, Igreja e Convento do Carmo, praça Costa Pereira, praça do Papa, Parque Moscoso, praça João Clímaco, Catedral de Vitória, Orla da Praia do Canto, Convento de São Francisco e Porto de Vitória.

As obras foram feitas pelos arquitetos desenhistas Tarcísio, Kleber Frizzera, Clovis Aquino e Geraldo Majella Tardin, e custam R$ 15 cada estojo com os 12 cartões. Confira ao lado os locais de venda na cidade.

Onde comprar

Carnielli Cafeteira e Delicatessen

Aeroporto de Vitória; Shopping Jardins, na rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 – Jardim da Penha, Vitória; Horto Mercado, rua Licínio dos Santos Conte, 51 – Enseada do Suá, Vitória;

Arte & Cia

Avenida Rio Branco, 632 – Lojas 03 e 04 – Santa Lúcia, Vitória;

Cafeteria Cousa

Rua Sete de Setembro, 415 – Centro, Vitória.

