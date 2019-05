Concurso de fotografia para universitários premiará vencedor com 4 mil dólares

Estão abertas as inscrições para o concurso de fotografia PhotoChallenge, que premiará um estudante do ensino superior com 4 mil dólares, o equivalente a em torno de R$ 16 mil.

Utilizando-se da fotografia artística, os concorrentes deverão apresentar uma única imagem que represente o tema Ditadura da Beleza, acompanhada de um pequeno texto descritivo. As fotos serão analisadas sob os quesitos "criatividade", "qualidade técnica" e "tema", por jurados brasileiros e internacionais.

O prêmio será fornecido em forma de US$ 3 mil para o ganhador, e mais US$ 1 mil para ser doado a uma ONG de escolha do participante, que esteja relacionada ao tema do concurso.

O PhotoChallenge 2019 é organizado pela startup de tecnologia Mucca, e realizado pela sua plataforma de moda online, a Jak&Jil. O concurso também tem apoio da Universidade Estadual Paulista (Unesp), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), dos Institutos Federais de diversos Estados brasileiros, e de instituições de ensino superior estrangeiras, como a Warsaw School of Arts.

As inscrições vão até 31 de outubro, e o resultado será anunciado no site do concurso, em 10 de janeiro de 2020.