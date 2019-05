Dia da AdoCÃO: Shopping na Mooca recebe feira de adoção de cães abandonados

Está sentindo um vazio na sua casa? Que tal um novo melhor amigo? Neste sábado, o Mooca Plaza Shopping recebe o Dia da AdoCÃO, evento para adoção de cães rejeitados ou abandonados.

Em sua quarta edição, a iniciativa da marca de alimentos para pets Pedigree convida ONGs ligadas à AMPARA Animal (Associação das Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados).

Todos os cães disponíveis para adoção estarão castrados e vacinados. Os novos tutores receberão um Kit Adotante com alimentos Pedigree e um vale serviços da Pet Anjo, que oferece serviços de passeio e cuidados.

Os interessados precisam ser ou estar acompanhados de um maior de idade, além de levar RG e comprovante de residência. Os candidatos passarão por uma entrevista de avaliação do perfil e, para poderem adotar, devem fazer uma contribuição para uma das ONGs.

O evento acontece das 10h às 18h no estacionamento do shopping, com entrada gratuita. Cães adotados poderão passar por veterinários do Hospital Veterinário Pet Care para avaliação de saúde. Para se aproximar do novo amigo, os tutores poderão brincar com seus cães no Pet Park, espaço de convivência com atividades para toda a família – com foco nos bichos, claro!