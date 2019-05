Cinema no Texas deixa clientes entrarem com cachorros e oferece open de vinho e whisky

Não é pegadinha. Uma rede de cinemas no estado do Texas, EUA, está mudando a experiência cinematográfica permitindo que clientes tragam seus pets e degustem de um estoque ilimitado de vinho, ou quatro garrafas de uísque.

A K9 Cinemas cobra apenas 15 dólares por sessão, e fornece quatro garrafas de uísque, ou todo o vinho que você possa beber, por cada ingresso adulto. Para levar seu amigo canino, o cliente precisa apenas fornecer os documentos que comprovem que o pet já foi ao veterinário. Cada 'humano' pode trazer no máximo dois cães, avisa o site.

Se você concordar em se responsabilizar pela segurança do seu cachorro, a sua própria, e comprometer-se com limpar ocasionais sujeiras que o animal cause, você pode curtir sua sessão tranquilamente. E, claro, regada à muito vinho e uísque.

O cinema também tem noites temáticas, com jogos e karaokê. Não acredita? Confira as fotos no Instagram de quem já foi:

