Telegram fica fora do ar em todo o Brasil nesta quinta

Períodos de instabilidade no aplicativo já são costumeiros para usuários do WhatsApp, o sistema de mensagens gratuito mais popular no Brasil. No entanto, para quem migrou para o Telegram, estas falhas técnicas são menos corriqueiras – assim, muitos usuários foram surpreendidos na tarde desta quinta-feira (16), quando o aplicativo ficou fora do ar durante várias horas.

Ao tentar acessar o app, brasileiros e outros donos de smartphone pelo continente americano encararam uma tela infinita de atualização, enquanto o Telegram tentava conectar ao servidor. Mensagens digitadas ou por áudio não puderam ser enviadas, e o acesso ao serviço foi completamente inviabilizado.

Small numbers of users from other countries may also be affected (but mostly in terms of loading particular media and accessing bots). — Telegram Messenger (@telegram) May 16, 2019

O Telegram abordou a instabilidade em sua conta oficial do Twitter. "Nossos usuários nas Américas estão com problemas de conexão atualmente. Nossos engenheiros estão trabalhando para resolver isso", afirmaram. "Um pequeno número de usuários de outros países também pode ser afetado (principalmente no carregamento de mídia específica e acesso a bots)."

A conta também brincou com os usuários para mantê-los entretidos enquanto o aplicativo ficava fora do ar. "Enquanto colocamos você de volta online, sinta-se livre para nos contar o que vocês estavam fazendo no Telegram quando foram interrompidos", convidou. "Ou inventem um substituto plausível".

Algumas horas depois, o problema foi corrigido, e a empresa informou seus clientes do retorno do aplicativo. "E tudo está de volta! Desculpem pela demora. Alguns pequenos problemas podem demorar um pouco mais (alguns chats não são carregados, parecem ser apagados, etc.) – isso será resolvido muito em breve. Bem-vindo ao mundo real."