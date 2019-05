China exibiu amanhecer em telas gigantes por causa da poluição

A poluição do ar é um problema atual e grave nas grandes cidades. O assunto é debatido constantemente por várias frentes da sociedade. E a China também passa por uma situação extremamente grave.

E como parte de uma ação comercial, um projeto ganhou repercussão mundial em 2014. Na época, o país asiático exibiu o amanhecer em telas gigantes por causa da poluição.

Conforme revelou o jornal Daily Mail no ano, embora seja um fato antigo, as imagens voltaram a repercutir nas redes sociais recentemente.

As fotos do nascer do sol e de um céu claro foram transmitidas em telas gigantes em Pequim, uma paisagem que estava longe da realidade na cidade chinesa.

Entre as mensagens que foram projetadas, estava a frase "proteger o meio ambiente é responsabilidade de todos". O objetivo do projeto era conscientizar a população.