No Dia da Família, a Telecine homenageou os heróis do dia a dia; confira

No dia 15 de maio, nesta quarta, comemora-se o Dia Internacional da Família. Pensando na diversidade e na beleza de cada família brasileira, a empresa Telecine – que possui canais por assinatura e também um serviço de streaming – decidiu exaltar os heróis do cotidiano, que compõem núcleos familiares reais.

Para isso, a Telecine produziu vídeos mostrando a história de algumas destas famílias, que você pode assistir abaixo.

Lizandro, professor e diretor de escola teve uma infância delicada com a ausência da mãe e o jeito distante do pai. Decidido a fazer diferente, se tornou pai solteiro e criou um blog para ajudar outros pais na mesma situação. Como a vida real não tem roteiro, o pai herói foi surpreendido e o drama deu lugar ao romance.

Rogério, auditor fiscal, e seu companheiro, o contador Weykman, queriam aumentar a família com a adoção de um menino e uma menina. Mas o rumo da história deles mudou completamente quando eles conheceram quatro irmãos em um abrigo e multiplicaram o amor.

Cristiane trabalha como professora de teatro, figurinista, palhaça e ainda é mãe da Sophia, portadora do Transtorno de Espectro Autista. Com alegria e sensibilidade, a dupla valente desafia o senso comum e prova que o amor é uma linguagem universal.

A dona Maria José é a mãe do Júlio. Mas ela poderia muito bem ser chamada de mulher elástica. Quando ficou desempregada, ela decidiu retomar os estudos para conquistar melhores oportunidades. Ao decidir encarar o supletivo, ela teve que se desdobrar para cuidar do filho e pagar as contas.

Como as histórias, reais ou da ficção, inspiram, Telecine também preparou para assinantes de seu serviço de streaming uma seleção especial de filmes para ver com a família na data. Confira aqui.