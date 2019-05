Pegadinha dá errado e vídeo de jovem sendo atacada pelo próprio gato se torna viral na Internet

Uma youtuber de apenas 21 anos tentou pregar uma peça no namorado e acabou vivendo um momento de pavor, cujos vilões foram seus dois gatos de estimação.

De acordo com o Metro Reino Unido, Anna Colarusso tinha acabado de voltar de férias, quando decidiu assustar o namorado o surpreendendo ao sair da própria mala. No entanto, ao entrar no objeto um dos seus gatos começou a atacá-la inexplicavelmente.

"Fiquei tão impressionada quanto minha mãe e meu irmão, mas a gata se acalmou e dormiu comigo naquela mesma noite", disse a estaduniense após o vídeo se tornar viral no YouTube.

Reprodução / Metro uk

A garota entende que seu animal agiu desta maneira por se sentir assustado e ameaçado, pois ele nunca havia a atacado antes.

Confira: