Laboratório faz 'teste da bochechinha', que identifica 287 doenças, de graça entre o Dia das Mães e 15 de maio

O laboratório Mendelics vai oferecer o Teste da Bochechinha gratuitamente entre o Dia das Mães e o dia 15 de maio. Serão beneficiadas todas as mamães que derem à luz nos próximos dias 12, 13, 14 e 15, em hospitais e maternidades do Sistema Único de Saúde (SUS), dentro do município de São Paulo.

O Teste da Bochechinha é o próximo passo da triagem neonatal, pois utiliza análise genética para identificar 287 doenças, todas graves, silenciosas mas felizmente, tratáveis. A relevância do método surpreende, sobretudo, por conseguir abranger cerca de 4.800% doenças a mais do que o teste do pezinho, que detecta seis.\

“É uma ferramenta tecnológica poderosa que ajuda a salvar vidas. Este presente é para marcar a nova era da genética neonatal, que possibilita um maior cuidado com a saúde dos bebês”, afirma Dr. David Schlesinger, CEO da Mendelics. O laboratório é especializado em genética, sendo o maior da área na América Latina, e o único no Brasil a oferecer o Teste da Bochechinha.

Para ter acesso ao teste, o responsável legal do recém-nascido deve comparecer presencialmente ao laboratório da Mendelics, localizado na Rua Cubatão, 86, cj. 1202 – Paraíso, São Paulo, até o dia 22/05, munido da certidão de nascimento do bebê e de documento oficial com foto, para comprovar o parentesco.

Com uma coleta gentil e indolor, o exame é feito por meio de um coletor bucal (haste de algodão) que absorve as células da boca do bebê, para serem sequenciadas e analisadas pelo algoritmo de inteligência artificial da empresa.

Fazer o teste ainda na primeira infância aumenta as chances dos tratamentos serem mais eficientes: “Não identificar essas doenças pode trazer problemas sérios para o bebê. Se o teste aponta alguma alteração, nós realmente estamos falando de uma alta probabilidade de desenvolvimento de patologias”, completa Schlesinger.

Serviço

Presente de Dia das Mães – Teste da Bochechinha

Onde: Hospitais e Maternidades de São Paulo (SUS)

Município: São Paulo – SP

Quando: Bebês que nascerem entre os dias 12 e 15 de maio de 2019

Prazo de verificação: 22 de maio de 2019