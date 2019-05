Criança comemora nova prótese para perna amputada e dança se torna viral na Internet

Com apenas oito meses de vida Ahmad Rahman e a irmã, Salima, ficaram feridos durante combates ocorreram entre as forças do governo afegão e os talibãs em Logar, no Afeganistão. Após ser baleado na perna, o menino acabou perdendo o membro.

Esta semana, sua história se tornou conhecida após um vídeo se tornar viral rapidamente nas redes sociais. Na gravação Rahman dança com alegria após receber uma prótese nova.

De acordo com o The Washington Post, as imagens foram filmadas pelo fisioterapeuta Mulkara Rahimi em uma clínica ortopédica do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), que registra quase 178.000 pacientes com deficiências no Afeganistão, incluindo mais de 46.100 amputados, desde que começou a registrar as lesões em 1988.

"Eu quero que ele vá para a escola e se torne um médico ou um professor. (…) Eu estou tão feliz, ele é um bom garoto", disse sua mãe, Raesa, durante uma entrevista.

A mãe do menino, que tem oito irmãos, disse que a família vive em uma vila pobre em Logar, viajando várias horas até Cabul quando Ahmad precisa visitar o CICV. Ela disse que o marido está doente demais para trabalhar.

"Que este hospital permaneça para sempre. Deus recompensará aqueles que o fundaram, neste mundo e além", agradeceu.

Confira o vídeo que fez sucesso na Internet: