Homem sofre surto psicótico e arranca olho direito com as próprias mãos; olho esquerdo explode

Um brasileiro, identificado como Hugo Magalhães, sofreu um surto psicótico na manhã desta quarta-feira, 8, em Ciudad del Este, na fronteira com o Paraguai.

O homem parecia transtornado e arrancou o olho direito com as próprias mãos. As informações são de que ao arrancar o olho direito, o esquerdo explodiu.

Reprodução/ google

Segundo o jornal 3 de Julho notícias, Hugo é estudante de medicina e, testemunhas disseram que ele parecia estar sob o efeito de drogas.

Outros jornais da região informam que o surto levou o jovem a tentar suicídio, no entanto, ele foi contido por pessoas que presenciaram a situação.

Reprodução/ google

O homem foi auxiliado pelos Bombeiros Voluntários e levado ao hospital para receber cuidados. Não há informações sobre os estado de saúde.