Pai grava momento em que médico derruba bebê recém nascida

A chegada de um bebê pode ser um momento muito especial e esperado, por isso muitas pessoas desejam capturar este momento em fotos e vídeos. No entanto, para os pais de Morgan, um bebê que nasceu prematuro, este foi um momento de muita preocupação e susto.

De acordo com o Canal RCN, Derrick Rogers, gravou o momento em que sua filha é derrubada acidentalmente pelo médico logo após o nascimento.

A mãe da menina, Monique Rogers, disse que após o acidente a menor começou a sofrer alguns problemas de saúde e um ultrassom revelou que o bebê desenvolveu uma pequena hemorragia no lado esquerdo do cérebro.

“Você passa por isso durante nove meses, então eles simplesmente soltam seu bebê. Você não sabe se haverá danos a longo prazo, porque ninguém fala nada”, desabafou ao Fox 10.

Até agora, Morgan não apresentou outros problemas de saúde, mas seus pais continuam preocupados com as consequências da queda no futuro. O caso continuará sendo investigado.