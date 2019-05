Médico compartilha imagens impactantes para mostrar por que não se deve dormir com lentes de contato

Este texto contém imagens que podem ferir a sensibilidade dos leitores.

Na semana passada, um oftalmologista dos Estados Unidos compartilhou fotos alarmantes que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais. Patrick Vollmer, divulgou um quadro de infecção na córnea de uma paciente que costumava dormir com as lentes de contato.

De acordo com o Metro Reino Unido, o profissional, que trabalha em um clínica chamada Vita Eye na Carolina do Norte, alertou as pessoas aos perigos de dormir com qualquer marca de lentes de contato.

“Pseudômonas (bactérias) são uma importante causa de morbidade ocular e suas características oportunistas rapidamente levam à cegueira permanente. Este é o 4º caso que eu tratei na minha clínica. As bactérias expelem explosivamente a córnea dos pacientes em questão de dias, deixando uma necrose branca e espasmódica (tecido morto)”, explicou em um post no Facebook.

Felizmente, Vollmer foi capaz de tratar a paciente com antibióticos e esteroides para reduzir a cicatrização. Ainda assim, ele revelou que é "muito provável" que ela fique com algum tipo de dano, como por exemplo, a perda permanente da visão.