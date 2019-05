VÍDEO: Brasileiro faz pedido de casamento super criativo para namorada durante sessão de Vingadores: Ultimato

O jovem gaúcho Karim Ferreira Lima aproveitou a sessão do sucesso Vingadores: Ultimato para pedir sua namorada, Ariane Bonatto, em casamento.

No dia 30, no Cinemark da cidade de Canoas (RS), Karim levou a futura noiva para uma sessão aparentemente comum do longa, que já é sucesso nas bilheterias pelo mundo todo. No entanto, antes do filme começar, um vídeo começa a ser exibido na telona, e surpreende a estudante.

Karim, junto ao produtor Alessandro Kroth, filmou um curta-metragem inspirado no filme, que tem como personagens pessoas próximas ao casal, e ele próprio como protagonista. Em uma das cenas, ele pede a mão de Ariane a seus pais – que, então, lhe dão a tarefa de presentear a filha com uma das joias do infinito.

A jovem aos poucos percebem que a trama é toda para ela, e o curta se encerra com Karim entrando na sala de cinema para fazer, pessoalmente, o pedido de casamento.

