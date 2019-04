Vídeo em que homem arrisca a vida para salvar gato se torna viral nas redes sociais

Na semana passada, um homem testemunhou uma atitude extremamente arriscada da janela do seu apartamento. O vizinho, que não foi identificado, arriscou a vida para salvar seu gato de estimação que estava preso na varanda ao lado.

O vídeo gravado em Toronto, no Canadá, flagrou o dono caminhando pelo parapeito do décimo segundo andar de um edifício para resgatar o animal. A publicação se tornou viral no Instagram e em outras redes sociais rapidamente.

Confira:

É importante lembrar que essa situação perigosa poderia ter sido evitada com a instalação de redes de proteção. A Adote um Gatinho, organização que promove o resgate e doação de gatos, possui como requisito primordial para a adoção a proteção com telas fixas, em boas condições, de todas as janelas, varandas, vitrôs e basculantes do apartamento que receberá o animal.