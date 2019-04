Polonesa cria jogo de tabuleiro feminista no estilo do 'Cara a Cara' para homenagear mulheres inspiradoras

“Cara a Cara”, famoso jogo de tabuleiro lançado no Brasil pela Estrela em 1986, tem como objetivo descobrir, por meio de perguntas e raciocínio lógico, quem são os personagens do seu adversário. Até hoje, já saíram várias versões ao redor do mundo. Por aqui, além do kit tradicional, é possível encontrar com caricaturas da novela Poliana e da Turma da Mônica.

A pintora mexicana Frida Kahlo faz parte do jogo / Divulgação

A mais nova aposta no formato é da inventora polonesa Zuzanna Kozerska-Girard, que criou um “Cara a Cara” chamado “Who’s She” (à venda no site playeress.com a 75 Euros), com rostos de mulheres heróicas, cujo mote é divulgar suas histórias e inspirar outras mulheres. “Eu queria fazer algo mais significativo, que tivesse um impacto positivo, e não apenas outro gadget”, diz a criadora sobre a proposta. “Precisava falar acerca da maneira como criamos nossos filhos e como os educamos. Eu estava tão cansada de todos os comentários que escuto a respeito da minha filha, focando sempre na aparência e quase nunca em suas habilidades.”

O jogo busca equilibrar uma diversidade de profissões, origens e períodos históricos. “Isso foi incrivelmente difícil de se fazer!”, confessa ela. “Num grande quadro branco escrevi os nomes de muitas mulheres, vários post-its… Assim como vemos nos filmes de detetive. Não conseguia dormir, pensei que nunca terminaria a fase de seleção.” Ela intencionalmente preferiu figuras como cientistas e pesquisadoras em vez de colocar somente artistas ou cantoras.

Em esportes, entrou Lella Lombardi, a primeira mulher a vencer na F1. Também entraram rostos com pouco reconhecimento público, como Hatshepsut, uma das únicas mulheres a se tornar faraó, que governou por mais de 20 anos, desenvolveu o Egito e venceu guerras e batalhas. “Tentaram apagá-la da história destruindo seus pertences”, lamenta Zuzanna.

Adivinha quem é?

A inspiração do jogo “Cara a Cara”, que marcou a infância da criançada brasileira nos anos 80, é o americano “Guess Who?”, criado em 1979. A Hasbro, dona dos direitos originais, hoje concorre no país com a Estrela, com uma versão nomeada “Adivinha Quem?”.