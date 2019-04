Desesperado, homem rouba coxinha para alimentar família e acaba preso em flagrante

Para a polícia, era apenas mais um caso de flagrante de roubo. Um homem, cujo nome foi preservado, foi pego roubando 25 salgados e massa para fazer pastel no Ceará e deu azar de trombar com os policiais na saída do estabelecimento. Como manda a praxe, recebeu ordem de prisão, foi algemado e levado de camburão para a delegacia.

Uma coisa, porém, chamou a atenção do delegado. O preso nunca havia tido nenhuma passagem pela polícia e seus documentos mostravam que ele sempre trabalhou honestamente. O delegado foi conversar com o preso e descobriu que ele estava desesperado e sua família estava passando fome. Policiais foram enviados para a casa dele para checar a informação e descobriram que sua esposa e filho de um ano estavam passando não a pão e água, porque não havia pão, mas apenas água da torneira.

O estado de pobreza encontrado era tão extremo que os policiais resolveram fazer uma vaquinha e doaram uma cesta básica à família do preso.

O delegado também enquadrou o roubou do rapaz no princípio de insignificância, quando a autoridade policial leva em conta a condição de dignidade humana. “Só encontramos água na casa dele. Era algo realmente crítico”, afirmou o delegado Glauber Ferreira.

Com informações do site Iguatu.Net.