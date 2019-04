Mulher acorda de coma 27 anos após acidente

Depois de 27 anos, ninguém esperava mais que Munira Abdulla acordaria do coma provocado em um acidente de ônibus em 1991, quando levava seu filho de 4 anos para a escola, na Emirados Árabes Unidos.

Nesses 27 anos, sua vida foi mudar de hospital para hospital em busca de tratamento que o plano de saúde concordasse em pagar. Em 2017, a Corte Real do país se sensibilizou com seu caso e transferiu Munira para um hospital na Alemanha, onde recebeu o mesmo diagnóstico anterior: estado mínimo de consciência e sem esperança de cura.

Neste hospital, as enfermeiras passaram a fazer um trabalho para fortalecer a musculatura da paciente, muito debilitada devido aos anos acamada.

Foi em junho do ano passado que algo diferente ocorreu. Um milagre, segundo Omar, seu filho. “Havia um desentendimento no quarto do hospital e ela sentiu que eu estava em risco. Isso causou algum tipo de choque. Minha mãe passou a fazer sons estranhos e eu corri chamar o médico, mas ele disse que tudo estava normal", disse Omar.

Exatamente três dias após o incidente, Omar acordou com alguém o chamando no quarto do hotel e ao levantar-se viu que sua mãe havia despertado.

Segundo Omar, ela falava como se ainda estivesse no momento do acidente.

Munira continua em tratamento médico, mas já consegue se comunicar normalmente com o filho. "Às vezes ela me acorda no meio da noite para rezar com ela", disse.

Com informações do The National.