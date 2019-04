Gorilas ficam de pé e fazem pose para selfie em parque

Dois gorilas de 12 anos de idade foram fotografados fazendo pose de pé ao lado de dois guardas florestais no Virunga National Park, localizado na República Democrática do Congo. Essa posição não é normal para eles, mas, segundo disse à BBC Newsday o diretor do parque, Innocent Mburanumwe, os gorilas aprendem a imitar os gestos e movimentos dos pais.

Como foram levados ao parque ainda bebês porque seus pais verdadeiros haviam sido mortos por caçadores, os gorilas conviveram desde então com os treinadores e, com eles, aprenderam a ficar de pé e até a se comportar para uma selfie.