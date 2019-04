Bebê de Harry e Meghan será o primeiro de raça mista a nascer na família real britânica

O casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, atriz com ascendência afro-norte-americana, foi um momento histórico para a família real do Reino Unido, e há quem diga que o nascimento iminente de seu filho é ainda mais significativo.

Esperado para as próximas semanas, o bebê será o sétimo na linha sucessória ao trono e, acredita-se, o primeiro de raça mista em tal posição na história da realeza britânica.

“Acho que este bebê será imensamente importante historicamente, porque desbravará um território novo”, disse a biógrafa real Claudia Joseph à Reuters.

“Seja menina ou menino, será o primeiro bebê afro-americano a nascer na família real.”

Como Meghan tem mãe negra e pai branco, sua etnia sempre foi um tema nos debates sobre seu relacionamento com o neto da rainha Elizabeth – um escrutínio nem sempre bem-vindo.

No final de 2016, quando anunciou que estavam namorando, Harry emitiu uma rara refutação à imprensa, repudiando as insinuações raciais de alguns artigos – um comentarista escreveu que Meghan levaria um “DNA rico e exótico” à dinastia dos Windsors.