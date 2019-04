Menino foge de casa e foi sozinho até SP de avião

Um menino de 12 anos, morador de Curitiba, foi encontrado no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na noite de segunda-feira. Ele viajou do aeroporto Afonso Pena, da capital paranaense até a capital paulista, sem ter passagem ou sequer documentos, em um voo da Latam.

Em nota, a companhia aérea disse que quando se deu conta do fato, já no aeroporto paulista, entrou em contato com os familiares do garoto e com as autoridades, providenciando o seu retorno imediato.

Ele teria fugido de casa depois ter tirado notas baixas na escola.