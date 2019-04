Itália: o churrasco mais caro na vida de 2 jovens

A polícia florestal da Itália multou dois jovens em € 13,5 milhões (cerca de R$ 57 milhões) cada um por causa de um incêndio que devastou bosques nos arredores do Lago de Como em 30 de dezembro do ano passado. Segundo as autoridades, as chamas começaram em um churrasco.

Alessio Molteni e Daniele Borghi, 22 anos, estavam no chalé do avô do segundo com amigos para festejar o Réveillon no Monte Berlinghera, situado ao norte do lago. De acordo com os investigadores, as chamas começaram em uma fogueira acesa pelos dois jovens para produzir as brasas que seriam usadas em seu churrasco.

Aliado ao tempo extremamente seco, o fogo durou três semanas e atingiu cerca de mil hectares de terreno, sobretudo florestas na encosta do Monte Berlinghera; 110 hectares foram destruídos de forma irreversível. O inquérito utilizou métodos científicos e documentação fotográfica para descobrir o ponto de início do incêndio.

Os jovens também foram denunciados por incêndio culposo e ainda poderão ser condenados na Justiça. Uma lei regional aprovada pela Lombardia em 2008 prevê pesadas sanções para quem “destrói ou danifica” florestas “com fogo”. As multas são calculadas em função da área afetada. Se as sanções não forem quitadas, o pagamento deverá ser feito pelo dono do imóvel.