Jornalista dá notícia sobre enchente de forma inusitada e vídeo vira meme no Twitter

Não é de hoje que jornalistas e algumas situações inusitadas rendem muitos vídeos engraçados ou memes. E esta semana, o trecho de uma reportagem de um jornal do Paquistão acabou se tornando viral no Twitter.

Compartilhada na rede social pela jornalista paquistanesa Naila Inayat, a gravação mostra a maneira arriscada e extrema que um repórter noticiou uma “possível situação de enchente”.

Naila até brincou ao divulgar o colega e twittou:

Produtor: Traga-me uma notícia que nenhum outro canal tem.

Repórter:

Producer: Bring me a news story that no other channel has.

Reporter: pic.twitter.com/cOLxx6Uvas

