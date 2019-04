Vídeo de gata defendendo filhotes do ataque de píton causa polêmica no YouTube

Esta semana, um vídeo desatou uma polêmica entre os usuários do YouTube. Na gravação que já acumula mais de 4 milhões de visualizações, é possível ver – em alta resolução – como uma gata defende seus filhotes de uma píton.

O material cuidadosamente filmado gerou muitas críticas, apontando que além de ser uma cena montada, colocava em risco a vida dos animais envolvidos. Os comentários dos vídeos foram desativados.

Na descrição do canal, o responsável explica que nenhuma das situações filmadas é real e que os animais usados são de estimação. Além disso, ele alega que não existe maltrato e que o material serve apenas para entretenimento, mostrando como se captura animais no Camboja, na África do Sul.

Confira: