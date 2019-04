Homem forja ameaça de bomba em supermercado para liberar namorada mais cedo do trabalho

No Estado do Novo México, nos EUA, um homem de 26 anos está sob acusação da polícia após forjar uma ameaça de bomba em uma loja de variedades, onde sua namorada trabalha.

A polícia da cidade de Lovington afirma que Aaron Gutierrez, preso nesta segunda-feira (15), fez uma ameaça por telefone à loja Family Dollar em fevereiro.

Segundo a investigação, ele ameaçou explodir uma bomba no local para causar uma evacuação, fazendo sua namorada ser liberada com antecedência do trabalho – apenas para poder vê-la.

Gutierrez poderá ser condenado a até 18 meses de prisão pela peripécia.