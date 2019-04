Breaking Bad japonês: professor é preso por ensinar alunos a fazer ecstasy

Como todos sabem, a vida imita a arte. E no Japão, o professor Tatsunori Iwamura, de 61 anos, ensinava seus alunos como fabricar a droga MDMA, mais conhecida por todos como ecstasy.

O 'Walter White cover', como está sendo chamado pela imprensa, disse que sua intenção era apenas expandir os conhecimentos farmacêuticos de seus alunos. Ele pode pegar até 10 anos de cadeia. Foram presos também um professor assistente e 11 alunos por fabricar a droga.

LEIA TAMBÉM:

Menino raspa cabeça dos irmãos mais novos com barbeador e viraliza; assista

Na série Breaking Bad, o professor de química Walter White começa a fabricar drogas em sua van e ingressa no narcotráfico.

Com informações do The Guardian.