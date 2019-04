Gravam momento impressionante em que cachorro salva seu melhor amigo de atropelamento

Esta semana um cachorro da raça border collie ficou famoso na Internet após agir rapidamente para salvar seu melhor amigo, um chihuahua, de ser atropelado por um carro. O caso aconteceu em Quebec, no Canadá.

Uma câmera de segurança gravou o momento em que o animal corre para abocanhar o amigo canino e tirá-lo do caminho do automóvel que dava uma ré.

De acordo com o Daily Mail, era a dona dos animais dirigia e quando viu o animal correndo de trás do carro pensou que o havia atropelado: “Eu vi algo no meu espelho. Primeiro, achei que havia atropelado meu cachorro”, escreveu em uma legenda das redes sociais.

Somente quando revisou as câmeras de segurança foi que ela constatou o momento incrível e heroico. Confira: