Turista grava momento em que leoa ataca homem que tentou acariciá-la

Um homem de 55 anos quase perdeu o braço direito e teve que ser hospitalizado com urgência depois de tentar fazer carinho em uma leoa em uma província da África do Sul.

O felino estava do outro lado de uma cerca que separava os animais dos visitantes. No entanto, o incidente aconteceu porque Pietr Nortje ultrapassou a barreira para acariciar um leão e, ao tentar fazer o mesmo com uma fêmea, foi atacado.

O momento do ataque foi gravado pela esposa de Pietr. Ambos viajavam juntos à reserva de caça “Tikwe River Lodge” para comemorar seu aniversário de casamento.

De acordo com o Infobae, um relatório das autoridades explicou que a pessoa encarregada do lugar havia dado permissão ao turista para tocar nos felinos, pois eles estavam “domados”. A equipe negou qualquer responsabilidade pelo acidente e relatou que “existe sinalização em todos os lugares para alertar sobre os perigos”.

No vídeo, é possível ouvir Pietr dizendo: “Se você me morder, eu vou te morder de volta!” e “Venha cá, querida, deixe o papai te acariciar”, antes de que a leoa o mordesse até quase chegar ao osso do seu antebraço.

As imagens a seguir podem causar sensibilidade: