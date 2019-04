Vergalhão de ferro atravessa cabeça de homem que sai praticamente ileso; imagens são fortes

Um trabalhador deu entrada no hospital em Balaghat com uma lesão craniana nada comum. O que poderia parecer uma cena de filme de terror, acabou se tornando uma das fotos mais compartilhadas na internet, nesta segunda, 15.

Sanjay Bahe, 21, caiu em um poço enquanto trabalhava e teve um vergalhão de ferro traspassado à cabeça. Segundo os médicos a peça de metal ficou a milímetros de atingir uma artéria importantíssima que irriga o cérebro.

Em entrevista à NWNS, agência de notícias indiana, o neurocirurgião Pramord Giri disse que operou o jovem por 90 minutos e com o maior cuidado para não danificar nenhuma estrutura.

Segundo os médicos, o vergalhão entrou pela têmpora direita do homem e saiu no lobo frontal esquerdo, como pode ser observado nas imagens. As informações indicam que após a cirurgia, o rapaz está se recuperando bem e deve deixar o hospital em breve.

Confira as fotos da lesão que perfurou o crânio do jovem indiano