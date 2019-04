Ave 'mais perigosa do mundo' mata dono na Flórida

No Condado de Alachua, na Flórida, uma ave da família dos avestruzes, conhecida como “Casuar”, atacou seu dono, um homem de 75 anos, que acabou falecendo.

De acordo com o Infobae, o Corpo de Bombeiros do Condado de Alachua informou que o animal causou ferimentos letais com suas garra em Marvin Hajos na última sexta-feira (12).

“Foi um acidente. O senhor estava perto da ave e, em algum momento, ele tropeçou . Quando caiu, foi atacado”, explicou o chefe de polícia, Jeff Taylor.

Reprodução / pixbay

Esta espécie de ave pode atingir 1,80 metros e pesar até 60 quilos. Nativo da Austrália e da Nova Guiné, o animal tem pernas que podem chegar a 23 centímetros de comprimento e contam com uma garra muito afiada em um dos dedos, que funciona como um "esporão".

Embora sejam geralmente animais pacíficos e tímidos, quando se sentem incomodados, são hábeis em chutar, um golpe perigoso que pode ser letal.

Confira um vídeo que mostra como o Casuar costuma atacar: