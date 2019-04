Mulher vê aranha, entra em pânico e bate o carro em Nova York

Na quarta-feira (10), uma mulher sofreu um acidente de carro após ver uma aranha, de acordo com a polícia de Cairo, Nova York.

LEIA MAIS:

Quadrilha fraudava vestibular de medicina

Ariana Grande compartilha imagens de seu cérebro, afetado por transtorno pós-traumático

A motorista, cujo nome não foi revelado, avistou a aranha no banco da frente de seu carro. Em pânico, ela acabou chocando-se com uma mureta.

A mulher sofreu ferimentos em uma das pernas, e a parte dianteira do carro ficou completamente destruída.

O departamento de polícia local publicou fotos do acidente em sua conta oficial do Facebook, como um aviso a outros motoristas.

https://www.facebook.com/CairoNYPolice123/posts/1791318284347307?__tn__=-R

"Após investigar o acidente de hoje na rodovia Silver Spur, nós achamos necessário levantar um fator que contribuiu [para a batida] e não é discutido frequentemente. Acredita-se que a operadora do veículo notou uma aranha no banco do motorista, junto a ela, enquanto estava dirigindo. A motorista entrou em pânico e bateu, sofrendo um ferimento na perna", descreveram.

"Nós sabemos que é mais fácil para alguns motoristas que outros, mas por favor, tente ensinar novos motoristas e vocês próprios a superar o medo e encostar o carro em um lugar segundo. Vidas dependem disso".