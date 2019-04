Alimentação saudável, prática e gostosa? Provamos que é possível

Para quem vive em uma metrópole urbana como São Paulo, pode parecer impossível conciliar a rotina com um preparo de refeições que façam bem à saúde e ao paladar, ao mesmo tempo. No entanto, soluções em alimentação saudável estão cada vez mais em alta, e têm provado que é possível ter sabor e saúde sem passar horas em frente ao fogão.

De acordo com a agência de pesquisa Euromonitor International, o segmento de alimentação saudável deve crescer, no país, numa média de 4,41% ao ano até 2021. O Brasil já é o quarto maior mercado do mundo neste setor, que chega a movimentar 35 bilhões de dólares por ano.

Entre as empresas que embarcaram neste negócio, está a Lucco Fit, especializada em refeições funcionais e que surgiu em 2015. Desde então, ela quadruplicou de tamanho, impulsionada pelo crescimento do próprio mercado.

Começando suas vendas pela internet, a Lucco Fit agora possui uma loja física – porém mantém o e-commerce como principal frente da marca. Outras empresas similares também possuem foco na internet e nas redes sociais, meio pelo qual muitos brasileiros começam a se interessar pelo estilo de vida saudável.

Gustavo Brunello, CEO da marca, afirma que a divulgação intensa nas redes ajuda no diálogo com os consumidores, e gera admiração pela empresa.

Para o consumidor, é possível escolher entre refeições completas, ou mesmo pequenos doces avulsos, com características que os tornam menos assustadores para quem quer manter-se saudável ou em forma.

Adquirindo os produtos já pré-selecionados, aprovados por nutricionistas, e pré-preparados, é possível economizar tempo de supermercado e de preparo, encaixando melhor este estilo na rotina caótica de muitos paulistanos.