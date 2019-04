Desabrigados dos EUA dependem do lixo dos ricos para viver

Nas proximidades da casa de US$ 10 milhões do fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, nos Estados Unidos, alguns desabrigados vasculham o lixo dos magnatas de São Francisco, na Califórnia, para sobreviverem. Entre tantos que dependem do desperdício dos ricos para viverem, o jornal norte-americano "New York Times" deu destaque ao militar veterano Jake Orta, de 56 anos, que vive somente a três quadras da mansão do criador da rede social Facebook.

Orta é natural do Texas e trabalhou por mais de 10 anos na Força Aérea dos Estados Unidos. Após ficar a serviço em três países diferentes, quando voltou aos Estados Unidos, o ex-militar descobriu que sua esposa havia o deixado. A partir de então, ele entrou no alcoolismo e passou a morar na rua. Há cinco anos em São Francisco, Orta vive em uma habitação financiada pelo governo norte-americano e trabalha como catador de lixo das residências que valem milhões de dólares, sempre procurando algo de valor para poder vender.

Segundo Orta, ele fica "espantado" com as coisas que os magnatas de São Francisco jogam fora. Além disso, o militar veterano afirmou "nunca saber o que vai encontrar". Em apenas uma noite, o catador revelou que achou no lixo um par de calças jeans de uma marca famosa, com pouco tempo de uso, além de uma jaqueta preta praticamente nova e um tênis cinza da Nike.

O norte-americano ainda afirmou que já encontrou um aspirador de pó, um secador de cabelo e uma máquina de café, tudo funcionando, além de uma pilha de roupas em bom estado de conservação. Em outra ocasião, Orta diz ter encontrado um iPad, três relógios de pulso e diversos celulares.

De acordo com o catador, sua meta é conseguir ganhar por dia entre US$ 30 e US$ 40 com o que ele recupera nos lixos das milionárias casas.

A função de catador de lixo é ilegal na Califórnia, mas a lei raramente é aplicada e isso se tornou uma forma de ganhar dinheiro para as pessoas mais necessitadas.

O blog Financial Panther, por exemplo, publicou uma matéria sobre como ganhar mais de US$ 1 mil vendendo itens encontrados em uma única lixeira na garagem de uma mansão de um condomínio de luxo. Entre as peças havia uma mesa, cadeiras e roupas de marcas famosas.