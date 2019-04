Bombeiro luta para salvar cão e faz respiração boca a boca

O cachorro Marley morava com seus donos em um prédio de Santa Mônica, nos Estados Unidos, quando um incêndio tomou conta do edifício.. Os donos conseguiram sair a tempo, mas Marley teve que ser resgatado pelos bombeiros.

Quando saiu do prédio, nos braços do bombeiro Andrew Klein, o animal estava insconsciente e seu estado de saúde era grave. Imediatamente, Klein o colocou na máscara de oxigênio, mas Marley não reagia.

Os pedestres que passavam pelo local puderam testemunhar a luta do bombeiro para salvar o cachorro. Como Marley não reagia e não respirava mais, Klein passou a fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca com o animal. O cachorro continuava sem reagir e sua dona não acreditava mais que ele sobreviveria, mas o bombeiro continuou massageando e fazendo respiração no animal, mesmo quando todos já falavam que a recuperação do animal já era impossível.

Foi então que, após 20 minutos, o animal começou a reagir e lentamente voltou à consciência. Ao ver Marley literalmente retornar à vida, sua dona chorou de alegria.

O animal foi levado para um hospital veterinária e se recuperou totalmente.

Com informações do site Cães Online.