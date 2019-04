Cuidadora abusava sexualmente de paciente com paralisia

Um homem de 54 anos portador de esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença degenerativa que deixa a pessoa totalmente paralisada e sem poder falar, denunciou que sua cuidadora, de 36 anos, abusava sexualmente dele com frequência.

A denúncia foi apresentada à polícia do Distrito Federal e, segundo o delegado, a cuidadora aproveitava da incapacidade do paciente para fazer sexo oral, beijá-lo e colocar a mão dele em suas partes íntimas. Ela trabalha na casa da família do paciente desde 2015.

A cuidadora foi presa nesta quarta-feira e responderá por estupro de vulnerável, cuja pena é de 8 a 15 anos.

Segundo o delegado, como o paciente é incapaz de falar, a denúncia só ocorreu por que ele ganhou um computador que permite que ele se comunique com a família com a ajuda do movimento dos olhos.

