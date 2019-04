Abelhas moravam dentro dos olhos de uma mulher e se alimentavam de lágrimas

A taiwanesa de 29 anos, cujo nome não foi divulgado, estava sentido muito dor em um dos olhos, que estava inclusive inchado e não parava de lacrimejar, e já havia gasto seu estoque de colírios tentando controlar a sensação de ardência e areia no olho, quando resolveu procurar ajuda médica.

Mas nem ela nem os médicos estavam preparados para o motivo da inflamação ocular: durante o exame no Fooyin University Hospital, em Taiwan, o oftalmologista achou nada menos do que quatro pequenas abelhas vivendo dentro do olho da mulher e, segundo os médicos, se alimentando das lágrimas dela, algo que ele afirmou nunca ter visto em sua vida.

Os médicos fizeram os procedimentos de remoção do insetos, retirados ainda vivos.

A mulher contou aos médicos que esteve no cemitério dias atrás para visitar o túmulo dos parentes e lá alguns insetos voaram em seus olhos, mas ela esfregou o local e não notou nada estranho. Algumas hora depois, a sensação de ardência começou.

Com informações do The Washington Post.