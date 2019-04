Youtuber deixa a internet horrorizada após gravar vídeo beijando a meia-irmã

Chris Monroe ficou conhecido por seu canal no YouTube, no qual pública vídeos em que faz apostas ou jogos com mulheres, cuja a derrota implica em beijá-lo. No entanto, o youtuber foi longe demais esta semana e se tornou um dos assuntos mais comentados após publicar um vídeo chamado por muitos de incestuoso – ato condenado moralmente e considerado crime em muitos países.

No último vídeo do vlogger, ele beija uma jovem chamada Kaitlyn O'Connor, assegurando aos telespectadores que ela era sua meia-irmã – como se isso tornasse as coisas menos piores.

Antes de divulgar o momento, ele havia prometido fazer “algo grande” aos fãs para compensar a ausência durante seis meses no canal.

Para induzir o ato, o jovem consegue fazer que a irmã concorde com um jogo de pedra, papel e tesoura, com as regras sendo que se ele ganhasse poderia beijá-la.

No Reino Unido, independentemente do sexo do adulto envolvido, a relação é ilegal e isso aplica-se a meios-irmãos. Já no Brasil, o incesto não é punido criminalmente se as pessoas nele envolvidas forem maiores de 14 anos e a relação sexual se der de forma consensual.