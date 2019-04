Embriagado, foi brincar com cobra coral e acabou morto

Caiu na rede o vídeo de um homem que foi identificado apenas como Marcelo, de Caetité, na Bahia, embriagado, brincando com nada amenos do que uma cobra coral, cujo veneno é tão poderoso quanto de uma naja da índia.

Nas imagens, ele segura a cobra com a mão e brinca com ela, até que é picado pelo réptil. No momento seguinte, a filmagem mostra ele caído no chão e as pessoas tentando socorrê-lo.

LEIA TAMBÉM:

Casal rouba filhote de Shih Tzu em frente a mercado na zona sul de SP; donos relatam sofrimento

Youtuber deixa a internet horrorizada após gravar vídeo beijando a meia-irmã

Segundo a PM, ele chegou a ser encaminhado a uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), mas morreu no local.

Veja as imagens abaixo: