Ginasta erra o salto e quebra as duas pernas; veja o vídeo

Quem já assistiu à ginasta brasileira Daiane dos Santos das um duplo carpado e cair em pé, num salto perfeito, não imagina os perigos que esse esporte apresenta aos praticantes.

Na ultima sexta-feira, a ginasta norte-americana Samantha Cerio participava de um campeonato universitários nos EUA e após uma série de piruetas executadas com perfeição, a hora de encerrar a acrobacia e parar em cima do tablado, as duas pernas da atleta dobraram para a frente na altura da canela, quebrando.

O vídeo que correu as redes mostra o momento que as pernas se partem e os gritos de dor da ginasta, que foi imediatamente socorrida e levada para o hospital.

Veja o vídeo:

Samantha Cerio was making her first pass when she fell on the blind landing. The crowd gasped as Cerio, a senior on the team, attempted a handspring double front but fell to the mat and screamed out in pain pic.twitter.com/BYP0cZNezO

— salah alzeer (@Zeer804Salah) April 8, 2019