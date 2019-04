Linha chilena corta pescoço de motociclista no Rio

O porteiro José Wilton da Silva, de 26 anos, andava de moto pela Avenida Brasil a caminho do trabalho, no Rio de Janeiro, no último domingo quando uma linha chilena enrolou em seu pescoço e na mão. A linha que atingiu o pescoço cortou veias, e saiu muito sangue. Uma enfermeira que passava pelo local o socorreu e acionou o resgate, que o encaminhou direto para o Hospital municipal Albert Schweitzer.

Silva foi levado direto para o centro cirúrgico e operado às pressas para estancar a hemorragia. Ele levou 14 pontos no pescoço e 3 na mão direita.

O uso de linhas chilenas (preparada para se tornar mais cortante inclusive do que a linha com cerol) é proibido. Internautas comentaram que todo domingo acontece um festival de pipas perto do local onde o motociclista se acidentou, e o uso de linhas chilenas é comum.

Com informações do Extra.