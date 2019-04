Vídeo: Leão acorda de mau humor e ataca domador durante apresentação de circo

Era só mais uma apresentação do circo na cidade de Lugansk, na Ucrânia, com a plateia cheia de mulheres e crianças.

No picadeiro, o experiente domador de leões Hamada Kouta, de 32 anos, do Egito, lidava com 10 leões ao mesmo tempo quando um deles se desgarrou do grupo e partiu para cima do domador, mordendo-o no braço.

"Meu coração parou quando o leão pulou em cima do domador", disse uma mulher que assistia ao espetáculo.

O ataque rendeu a Kouta uma mordida no braço e ferimentos nas costas e nas pernas, mas ele retornou ao picadeiro pedindo calma a todos e terminando sua apresentação.

Às vezes os leões acordam de mau humor. Confio nos leões mais que nas pessoas.", disse.

Veja o vídeo do ataque: