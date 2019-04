Emocionada, professora compartilha bilhete de menina que quis ajudar coleguinhas

Na última sexta-feira, a professora Taciana Ferreira Martins, de Cruzália, Minas Gerais, estava arrecadando uma pequena contribuição para a produção de ovinhos de chocolate para a Páscoa dos alunos da Escola Estadual Dona Leonina Nunes Maciel.

Ela dá aula para o quarto ano do fundamental I e a contribuição é espontânea, ou seja, cada criança podia doar a quantia que quisesse. Os ovinhos de chocolate seriam distribuídos para as próprias crianças da escola, muitas delas bastante humildes.

Uma das contribuições chamou a atenção da professora. O dinheiro vinha enrolado num papelzinho escrito à mão por uma menina de nove anos. Dizia: “Tia, 3 reais são meus e os outros 3 é para alguma criança que não tiver dinheiro para pagar.”

O gesto da criança comoveu Taciana, que resolveu dividir com outros nas redes sociais:

"Sempre falo que sou abençoada pela profissão que exerço. E mais ainda, sou abençoada por trabalhar com crianças. Esse ser puro, inocente e que me ensina mais do que eu a eles! Só tenho a agradecer a Deus por me permitir viver momentos assim", disse a professora.

Essa tive que postar!Hoje quando entrei em sala, uma criança veio me entregar a contribuição espontânea dos pais para a… Posted by Taciana Ferreira on Friday, March 29, 2019

Com informações do Metrópoles.