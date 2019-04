Criança de 2 anos sai da creche e anda 1 km até sua casa

Ninguém na creche deu por falta do menino de 2 anos que havia fugido para a rua na cidade de Cajuru, no interior de São Paulo. A mãe quase não acreditou quando ele chegou em casa, afinal ela mora a cerca de 1 km do local. Ela lavava roupa no quintal quando a criança apareceu, de repente.

Questionado, o menino disse: ‘Eu vim. Saí aqui fora, não tinha ninguém', contou a mãe em entrevista à rede de televisão EPTV, afiliada da TV Globo.

Revoltada, a mãe foi tirar satisfação com a direção da creche e descobriu que nem eles sabiam da fuga do menino.

Prefeitura de Cajuru disse que vai instaurar um processo administrativo sobre o caso.