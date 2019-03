Moradores de um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, acionaram a Patrulha Ambiental da cidade quando encontraram nada menos do que uma cobr jiboia transitando na área verde dos prédios.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a cobra foi resgatada e solta no Parque Municipal de Mapendi, na zona Oeste do Rio.