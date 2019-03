VÍDEO: Espécie de rato impressiona com habilidades ninja ao defender-se de cascavel

Uma pesquisa recentemente publicada pela Universidade da Califórnia, Riversidade, mostrou resultados surpreendentes ao gravar pequenos roedores usando movimentos "ninja" para defenderem-se de predadores.

O Potoroidae, chamado comumente de "rato-canguru", é um animalzinho que chega a medir apenas dez centímetros, mas consegue saltar quase oito vezes sua altura para fugir de algum perigo. É dessa forma que um dos animais estudados foi visto, na câmera dos cientistas, driblando o bote de uma cobra cascavel.

A cena foi republicada por diversos veículos da imprensa norte-americana nesta sexta-feira (29), mas a publicação original foi em um canal do YouTube criado pelos cientistas. Confira:

Apesar de sua aparência inofensiva e até fofa, o ratinho consegue pular antes de ser atingido pelos dentes da cobra, e ainda chutá-la para longe enquanto descende no ar – o vídeo em câmera lenta ajuda a perceber a maestria nos movimentos do roedor.

O time de pesquisadores da Califórnia têm estudado como os ratos conseguem driblar a morte ao serem atacados por serpentes. Nesta semana, dois estudos foram publicados em periódicos científicos, e o time construiu um website e um canal do YouTube para divulgar as cenas.

No vídeo a seguir, um ratinho salta mais de sete vezes a altura de seu corpo para escapar de uma serpente, gira em torno de 180º no ar e volta ao chão, correndo para longe do predador logo em seguida.

A equipe teve de utilizar câmeras que capturassem o movimento, dado a sua extrema rapidez. "O que é incrível é que nós não capturamos apenas um caso de um rato-canguru afastando uma cobra com um chute. Aconteceram várias vezes", relata uma das autoras do estudo ao jornal USA Today.