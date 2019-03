Jovem comemora 18 anos saltando de paraquedas e acaba morrendo diante da família

Vanessa Meléndez, estudante que completou 18 anos recentemente, acabou morrendo de forma trágica na última semana. Tudo ocorreu quando jovem comemorava o aniversário saltando de paraquedas, um sonho desde pequena.

O acidente comoveu os moradores da cidade mexicana de Morelos, conforme revelou o site El Gráfico. O momento era acompanhando pelos parentes de Meléndez.

Mauricio Gutiérrez¸ instrutor que acompanhava Vanessa, também morreu no grave acidente. No momento do salto, o equipamento apresentou uma falha e não abriu no momento necessário.

Os dois tiveram um forte impacto contra o solo e não resistiram. Um inquérito policial também investigará as causas do acidente.