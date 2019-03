Mulher rouba a ambulância após receber alta no hospital

Rosângela Regina de Souza Pinto, 43 anos, deu entrada no Hospital Municipal de Ponta Grossa na última terça-feira com um quadro de cólica renal, com dores intensas.

Foi atendida pelos médicos e passou algumas horas na unidade recebendo remédios por via venosa. Já era madrugada de quarta quando ela foi liberada pelos médicos.

Segundo a própria Rosângela, como não tinha como ir para a casa e estava sem celular, resolveu "pegar emprestada" a ambulância que estava estacionada na porta do Pronto Socorro. "Eu tava cansada, tinha tomado um monte de medicamento. Aí, eu vi a ambulância aberta e a chave na ignição. Eu só pedi emprestado. Se é público é nosso, né”, declarou a mulher.

Com informações do RIC Mais.