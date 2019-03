Adolescente morre depois de infestação de parasitas botar ovos no cérebro

Um jovem indiano de 18 anos foi levado ao hospital depois de sofrer fortes crises epiléticas e náuseas.

O rapaz, que não teve o nome divulgado, tinha o olho e o testículo direito inchados e reclamava de intensas dores intestinais.

Depois de uma avaliação meticulosa, resultados de Ressonância Magnética demonstraram uma infestação parasitária no cérebro do garoto.

Reprodução/ The Sun

Os médicos do ESIC Medical College e do Hospital de Faridabad concluíram que o menino havia sido contaminado com uma doença chamada cisticercose.

Contaminação por tênia por conta de carne de porco mal cozida

A cisticercose é causada pela forma jovem da tênia, e a carne de porco mal preparada foi o que pode ter contaminado o jovem.

Apesar disso, o parasita leva anos para manifestar sintomas no hospedeiro e, se não tratada propriamente, pode levar a uma grave neurositicercose.

Sem cuidados médicos, o parasita começa a depositar ovos na pele, músculos, olhos e cérebro da pessoa infectada.

Reprodução/ The Sun

Segundo o tabloide inglês The Sun, o jovem foi tratado pela equipe médica com esteroides e remédios antiepiléticos.

A infestação estava tão avançada que os antibióticos antiparasitários causariam inflamação grave no cérebro e as consequências seriam devastadoras.

Dessa maneira, o garoto não pôde ser salvo e faleceu duas semanas após o tratamento. Este tipo de contaminação é mais comum em lugares sem acesso a saneamento básico e em condições higiênicas paupérrimas.

Outra forma de contágio é por como o consumo de carne de porco ou bovina infectadas pelo parasita e mal cozidas.