Empurrou amiga do alto da ponte e foi condenada a 2 dias de cadeia

Dois dias de cadeia e uma multa de US$ 300 (cerca de R$ 1.200) foi a pena dada à norte-americana Taylor Smith, de 19 anos, que em agosto do ano passado empurrou Jordan Holgerson, de 17 anos, de cima de uma ponte com cerca de 18 metros de altura, em Oregon, nos Estados Unidos.

Na queda, Jordan quebrou seis costelas, teve o pulmão perfurado, escoriações no pescoço e na traqueia. O quadro rendeu a ela ainda um pneumotórax (presença de ar na cavidade da pleura).

Em sua defesa, Taylor disse que a jovem havia pedido ajuda para saltar no rio.

Veja a queda:

Jordan Holgerson was pushed off a bridge Aug. 7 at Moulton Falls northeast of Vancouver, Washington, and fell 60 feet. She suffered injuries ranging from broken ribs to punctured lungs.https://t.co/AWjrbqz79u pic.twitter.com/uw6XlDgbXg

— KELOLAND News (@keloland) August 19, 2018